（台北中央社）安倍晋三元首相の妻、昭恵さんは21日、北部・新北市の国立台湾図書館で開催中の「デジタル李登輝」特別展を訪問し、人工知能（AI）を用いて再現した李登輝（りとうき）元総統と日本語で言葉を交わし、記念撮影するなどした。参観を終えた昭恵さんは報道陣の取材に対し、「誰もが楽しめて李登輝先生のことがよく分かる」とAI李登輝の出来栄えを称賛し、「AI安倍晋三もぜひ日本でまねできたら」と意欲を示した。特別展