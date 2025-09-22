22日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前週末清算値比590円高の4万5320円で取引を終えた。出来高は3万5626枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては173.66円安。 株探ニュース