22日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比250ポイント高の2万8270ポイントで取引を終えた。出来高は2360枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8442.05ポイントに対しては172.05ポイント安。 株探ニュース