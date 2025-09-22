22日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比1ポイント安の767ポイントで取引を終えた。出来高は3927枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値774.98ポイントに対しては7.98ポイント安。 株探ニュース