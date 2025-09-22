22日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比20.5ポイント高の1919.5ポイントで取引を終えた。出来高は172枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1930.36ポイントに対しては10.86ポイント安。 株探ニュース