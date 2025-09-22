北海道・紋別警察署は2025年9月22日、不同意わいせつの疑いで、紋別市南が丘町3丁目に住む地方公務員の男（35）を逮捕しました。男は7月6日午後11時ごろ、オホーツク総合振興局管内に住む男性（20代）の自宅で、男性に対しわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、男と男性は知人関係で、9月2日に男性から被害の申告があり捜査が始まったということです。道教委によりますと、男は道立学校に勤務する教