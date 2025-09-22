株式会社ユーエヌは、鉄道シリーズの新製品としてメタルシューカバー2モデルを9月26日（金）に発売する。価格はいずれも4,400円。 真ちゅう素材を使用したメタルシューカバー。いずれも高級感のある仕上がりとしており、透明度の高い樹脂をドーム状に盛り、艶やかな光沢と丸みが特徴なポッティング加工を施したという。 ラインアップはスワローエンゼルの「UNX-8682」と