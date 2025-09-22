アイビー化粧品 [東証Ｓ] が9月22日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)を従来予想の1.8億円→2.2億円(前年同期は1.8億円)に22.2％上方修正し、一転して18.9％増益見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の経常利益も従来予想の3.4億円→3.8億円(前期は4.2億円)に11.8％上方修正し、減益率が19.0％減→9.5％減に縮小する見通しとなった。 株探ニュース