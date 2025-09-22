中国・山西省運城市河津市の化学工場で21日に爆発が発生した。中国メディアによると、爆発があったのは同日午後2時17分ごろ、山西豪侖科有限公司の敷地内。地元当局は22日午前9時ごろに、この爆発事故で1人が死亡し、1人が負傷したことを明らかにした。なお、具体的な原因については「調査中」と述べるにとどめた。周辺の商店の関係者は「大きな爆発音の後に空中に大量の煙やほこりが立ちのぼり、近隣の建物がはっきりと分かるほど