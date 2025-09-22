中国科学院空天情報革新研究院の発表によると、大きなシロクジラのような形をした浮遊艇「極目1号」が9月19日、中国北西部のチベット自治区魯朗（ルラン）地区で大気観測実験に成功しました。「極目1号」は3品目16種類、総重量約200キロの科学観測機器を搭載して、標高5500メートルの高高度で複数の機器による協調観測を行い、従来の単一サンプリングから立体モニタリングへの技術的な進展を遂げました。第2回青海チベット科学調査