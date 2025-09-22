22日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝148円05銭前後と、前週末午後5時時点に比べ12銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円91銭前後と21銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース