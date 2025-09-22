NTTソルマーレが運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は､「次にヒットする作品はこれだ!」というネクストブレイクを一般読者の投票で決める「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」を開催する。投票を開始した2025年9月22日には、コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」投票開始発表会が行われた。左から、NTTソルマーレ 取締役 炭田真也氏、紅しょうが 熊元プロレスさん、稲田美紀さ