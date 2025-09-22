J2大宮は22日、スチュアート・ウェバー氏（41）が強化部門トップのヘッドオブスポーツに就任すると発表した。トップチームの運営、選手の獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含むスポーツ部門の全てを統括する。また、テクニカルスタッフや経営陣と密接に連携し、スポーツ面における明確なフィロソフィーの策定および実行なども担う。すでに来日しており、23日からチームに合流する。ウェールズ出身のウェバー氏は、プ