スズキの新たなエンブレムのイメージスズキは22日、自動車などの製品に使うエンブレムのデザインを22年ぶりに刷新したと発表した。スズキの頭文字のSをそのまま使いつつ、ウェブ上での見やすさなどデジタル対応を重視し、従来は立体感があったデザインを平らにした。東京ビッグサイト（東京都江東区）で10月30日に開幕する車の祭典「ジャパンモビリティショー」のコンセプト車で披露する。スズキの鈴木俊宏社長は声明で「これ