さすがは売れっ子芸人だ。安田大サーカスのクロちゃんが9月19日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、驚きの貯金額を明かした。【映像】クロちゃん、驚きの貯金額を好評 その額は…番組では、注目選手を紹介するミニコーナー「イチ推しボートレーサー」を実施。今回は埼玉支部の佐藤航選手で、その佐藤選手はクロちゃんについて「業界にとって求められているキャラクターというのを、しっかり