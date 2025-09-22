ゲーム中の飼い主さんの元へ、かまってほしくなった猫がやってきて…？ものすごい圧でじっと見つめ続ける猫の微笑ましい光景は38万回を超えて表示され、1万6千件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：ゲームをプレイしていたら、ネコが…】 目の圧が強すぎる X（旧Twitter）アカウント『@puyopuyo_nyaa』に投稿されたのは、シャムミックスの2歳の男の子「ぷよ」ちゃんが、ゲーム中の飼い主さんの