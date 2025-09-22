専修大学のアイスホッケー部に所属する男子部員3人が大麻を使用したとして書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、22日に書類送検された専修大学・アイスホッケー部に所属する20代の男子部員3人はことし7月、神奈川県川崎市の路上で大麻を使用した麻薬取締法違反の疑いがもたれています。3人はことし7月29日の未明、川崎市内のコンビニで警察官の職務質問を受けたところ、使用したあとの大麻とみられる植物片