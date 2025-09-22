ロッテの唐川侑己が23日の西武戦で先発する。唐川は球団を通じて「チャンスを貰うことができたので、自分のできることをしっかりやって、チームが勝てるように頑張ります」とコメント。唐川は今季ここまで一軍の登板は1試合のみ。ファームで14試合に登板して、4勝5敗、防御率3.32。