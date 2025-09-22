寮内で3人の生徒への傷害容疑でＸ氏を書類送検福岡県にあるスポーツ名門校である沖学園高校で起こった暴行事件。警察は3人の生徒への傷害容疑で、30代の元寮長X氏が書類送検した。学生たちが生活基盤としている“寮”は、もう一つの家族というべき場所。その逃げ場のない世界での暴行事件が繰り広げられたのだ。野球部に所属するA君とB君はX氏に頭を掴まれ、お互いの頭を強くぶつけ合わされ、全身を殴る蹴るの暴行を受けた。また、