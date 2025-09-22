BICO・GHIは、2025年1月29日にラストランを迎えた「923形ドクターイエローT4編成」の雄姿と貴重な形式図をモチーフにした純金カード第2弾を、2025年9月23日(火・祝)に発売します。 BICO・GHI「923形ドクターイエローT4編成」  ≪ラインナップ概要(全て数量限定)≫【純金カード(全2種)】価格：49,500円(税込)／各種素材：純金(1g)＋専用桐箱サイズ：W86mm×H54mm仕様：ラストラン写真や形式図を盛り込んだ特別