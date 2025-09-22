元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新。手作りケーキを公開した。 【写真】お見事！プロ顔負けの美味しそうなケーキ 「手作りケーキ。」と投稿。「1枚目はラズベリームースのケーキ。2枚目はヘーゼルナッツのケーキ。先生に教えてもらったから、とーっても綺麗にできた」と記し、イチゴなどをデコレーショ