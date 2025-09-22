Ｊ２水戸は２２日、今季のトップチームユニホーム広告（計８か所）が完売したことを発表した。クラブによると、現行のユニフォーム広告掲出ルール（２０２０年〜）での完売は、クラブ史上初めて。クラブは「水戸ホーリーホックの広告料収入は２０２５シーズンも過去最高を更新する見込みとなり、トップチームユニフォームならびに、各種広告・媒体・企画等へのご協賛を賜っておりますオフィシャルパートナー各社の皆様へ、改め