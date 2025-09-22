タレントの武井壮（52）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。21日まで東京・国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会で金メダルを獲得したレツィレ・テボゴ（ボツワナ）に駅で遭遇したことを報告した。昨夏パリ五輪200メートル金メダルのテボゴは、100メートル決勝で不正スタートにより失格、200メートルでは4位に沈み、個人種目でメダルなし終わった。しかし、大会最終日に行われた1600メートルリレーの2走を務め、