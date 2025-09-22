男子ゴルフの21日付世界ランキングが発表され、松山英樹は17位のままだった。1位スコッティ・シェフラー（米国）2位ロリー・マキロイ（英国）も変わらず、ラッセル・ヘンリー（米国）が4位から3位に上がった。（共同）