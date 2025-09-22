数々の作品で芯の強い女性を演じてきた伊藤沙莉（さいり）が、公開中の「風のマジム」（芳賀薫監督）で、純沖縄産のラム酒を造ろうと奮闘する会社員を演じている。未知の世界に飛び込んでいく役柄は「今までとテイストが少し違う」と話す。（石塚恵理）通信会社の契約社員として働くまじむ（伊藤）は、社内でベンチャー（新規事業）のアイデアを募集するコンクールが行われることを知る。仕事後に通うバーで、サトウキビを原料