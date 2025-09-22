長年バルセロナやスペイン代表で活躍した37歳のベテランMFは現役生活に終止符を打つようだ。『COPE』のナチョ・ガルシア氏によると、インテル・マイアミで活躍する37歳の元スペイン代表MFセルヒオ・ブスケツは今季限りでの現役引退を決断したという。バルセロナの下部組織出身で2008年9月に同クラブのトップチームに昇格したブスケツ。バルセロナでは公式戦通算713試合に出場するなど、クラブの象徴として活躍。在籍時にはリーガ・