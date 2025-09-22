プレミアリーグ第5節、アーセナルはホームにマンチェスター・シティを迎えた。試合は9分にアーリング・ハーランドのゴールによりシティがリードを手にしたが、後半アディショナルタイムにガブリエウ・マルティネッリが値千金の同点弾をゲットし、1-1のドローで終えている。この試合で、ミケル・アルテタ監督はハーフタイムに2人の選手交代を行なっている。ノニ・マドゥエケに代えて負傷から戻ったブカヨ・サカ、ミケル・メリーノに