ロックバンド・DEENのボーカル・池森秀一（55）が22日、自身のSNSを更新。退院したことを報告した。【写真あり】元気そうでよかった…急性虫垂炎のため緊急入院→退院を報告したDEEN・池森秀一の近影池森は19日、池森がプロデュースするそば店「池森そばショップ」の公式SNSで急性虫垂炎のため緊急入院したことを報告。予定していたイベント出演を見合わせ、謝罪していた。この日の投稿では、近影とともに「皆さん、ご心配を