◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）平安Ｓ４着のジンセイ（牡４歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ジャスタウェイ）が２度目のダート重賞で初タイトルを狙う。前走はＧ１級４勝のメイショウハリオをはじめとした強敵相手に勝ち馬と０秒３差。中団で流れに乗って最後までしぶとく脚を伸ばし、見せ場は十分だった。庄野調教師は「メンバーがそろったなか、十分にやれたと思う」とうなずく。