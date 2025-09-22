JRA本部（新橋）で22日、定例記者会見が行われた。動画サイト、SNSにおいてJRAのレース、調教映像などが無断で使用されているケースが散見される問題について、清水康行広報担当理事は「近年、特にYouTubeやSNSなどにおいて公式映像の無断使用が大変多くなっていることは認識している。それに対し、対応を強化しているところです」と説明。中には騎手や厩舎関係者が無断使用するケースもあり「レースや調教動画はJRAが著作権