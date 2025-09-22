21日、米西部アリゾナ州グレンデールを出発した大統領専用機内で記者団に話すトランプ大統領（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は22日、国連総会出席のためニューヨーク入りする。23日に2期目初となる一般討論演説に臨む。米国主導で80年前に創設され、第2次大戦後の国際秩序の柱となってきた国連に対し、1期目にも増して軽視する姿勢を鮮明にしている。23日までの滞在中、ウクライナのゼレンスキー大統領らと会