日本高野連は22日、秋季地区大会の日程を発表し、10月9日から岩手県（きたぎんボールパークなど）で行われる東北大会を皮切りに10大会が各地で開催される。地区大会の成績は、来年3月の選抜大会の出場校選考で重要な資料となる。各地区の優勝校は、11月の明治神宮大会に出場する。