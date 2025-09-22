声優で女優の戸田恵子（68）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。人気ベテラン声優を「子分です」と言い切った。戸田をよく知る人物として、アニメ「アンパンマン」で約37年共演する声優山寺宏一がVTR出演。山寺は戸田について「僕は後輩。しかも公私ともに仲良くさせていただいていているので、戸田さんのことを姉だと思って、（自分を）弟分だと思っていたんですけど」と語った。数年前、何