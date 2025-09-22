演歌歌手・山西アカリが２２日、東京・江東区の富岡八幡宮で新曲「瑞穂の国」のヒット祈願と書道パフォーマンスを行った。１年４か月ぶりの新曲は“米”をテーマにして日本の原風景を描いている。「『瑞穂』というのは古事記に載っている日本国の美称で、季節感たっぷりに歌っています」という。「農家の方が一粒一粒丹精込めてお米を作るように、歌も一音一音大切に歌うことを心がけている」という山西。その思いを「書にも込