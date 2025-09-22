【一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2】 発売日・価格：未定 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。 今回「一番くじ」の公式Xアカウントにて本製品の情報を公開しており、「一番くじ」オリジナルの描きおろしイラストを公開している。