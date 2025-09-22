「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神の前川右京外野手が１軍に合流した。前川は先月９日に１軍昇格を果たしたが、わずか３試合。スタメンでは１試合の出場のみで、同２３日に出場選手登録を抹消されていた。ファームで調整を続ける中、１９日からのウエスタン・ソフトバンク３連戦（筑後）では１３打数６安打と結果を残し、約１カ月ぶりに１軍へ戻ってきた。４年目の今季は、開幕スタメンを勝ち取るも、成績が上が