愛知県豊明市でスマートフォンなどの使用を1日2時間以内を目安とする条例案が賛成多数で可決成立しました。【映像】豊明市議会・本会議の様子この条例は、すべての豊明市民を対象に生活で必要な時以外のスマートフォンなどの使用を1日2時間以内を目安とするよう促すものです。罰則はありません。22日開かれた市議会の本会議で採決が行われ、議長を除く議員19人のうち12人が賛成し、可決されました。全国で初めてとなるこの