お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が22日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。かつてフェスで飛び込みで行ったというライブについて語った。この日のゲスト、女優で声優の戸田恵子が、以前女優の杏とパリで路上ライブを行ったという話題から、「ハライチ」岩井勇気は「澤部さんもね、フジロックでさらばの森田と即興漫才か何かをやってましたよね」と話を振った。澤部は「さらば青春の光