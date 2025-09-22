旧統一教会の韓鶴子総裁について、韓国のソウル中央地裁は逮捕状の審査を始めました。逮捕されるかどうかの結論は、深夜に出る見通しです。【映像】車いすで地裁に入る韓鶴子総裁逮捕状の審査は午後1時半ごろに始まり、韓総裁も出席しました。審査が終わり次第、韓総裁は拘置所に移動し、結論が出るまで待機します。結論は深夜ごろ出る見通しです。逮捕状が発布されれば即時逮捕され、そのまま収監されます。韓総裁は、政治