東京・世田谷区で交際相手の女性を殺害したとして韓国籍の男が逮捕された事件で、女性にストーカー行為を繰り返していたなどとして男が再逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者パク・ヨンジュン容疑者（30）は1日、交際相手の女性（40）を刃物で切り付けるなどし殺害したとして逮捕されました。捜査関係者によりますと、警視庁は22日、8月29〜30日にかけて女性の自宅マンションに侵入したり、アプリでメッセージを複数回