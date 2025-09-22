「日本ハム−ロッテ」（２２日、エスコンフィールド）台湾出身の孫易磊（すん・いーれい）が２３日の楽天戦（エスコン）に先発する。優勝争いのまっただ中で、８月１１日のソフトバンク戦以来となる先発。「こういう緊迫している展開で投げさせてくれて感謝しています。自分もこういうのが好きなので楽しみ」とほほえんだ。２軍調整中は、直球の球速アップに取り組んできた。１２日のイースタンリーグ・楽天戦では８回１安打