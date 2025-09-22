日本国際博覧会協会は２２日、大阪・関西万博の１９日の一般来場者数が２２万１５７６人となり、１日あたりの最多を更新したと発表した。これまでの最多は１３日の２１万８１３０人だった。閉幕を１０月１３日に控え、駆け込みで来場者が増えており、一般来場者数は１２日から２１日まで１０日連続で２０万人を超えている（２１日は速報値）。