日経平均株価の終値を示すボード＝22日午後、東京中央区週明け22日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は大幅反発し、前週末比447円85銭高の4万5493円66銭で取引を終え、2営業日ぶりに史上最高値を更新した。米国株高が波及し、幅広い銘柄が値を上げた。自民党総裁選が22日に告示され、次期政権の経済対策にも改めて関心が寄せられており、候補者の論戦が今後の株価動向を左右しそうだ。前週末は日銀が投資家の意表を突く形