週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比４４７円８５銭（０・９９％）高の４万５４９３円６６銭だった。今月１８日に記録した史上最高値（４万５３０３円４３銭）を更新した。前週末１９日の日経平均株価の終値は、日本銀行が上場投資信託（ＥＴＦ）などの売却方針を決めたことなどを受けて２５７円安となった。ただ、その後の米株式市場では、ハイテク株の上昇などに伴い、主要な株式指数