埼玉県羽生市で貴金属買い取り店の店長が刃物で脅され現金を奪われた事件で、逃走していた60歳の男が逮捕されました。【映像】監視カメラに映った犯行の様子逮捕されたのは、無職の奥澤博樹容疑者（60）です。奥澤容疑者は20日午後4時半頃、羽生市東にある貴金属買い取り店で店長の女性（54）を刃物で脅して現金5万6000円などを奪った疑いが持たれています。警察によりますと、奥澤容疑者は女性を縛った後、車で逃走してい