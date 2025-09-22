広島は２２日、中崎翔太投手（３３）、坂倉将吾捕手（２７）、菊池涼介内野手（３５）、二俣翔一内野手（２２）、秋山翔吾外野手（３７）、野間峻祥外野手（３２）、計６選手の出場選手登録を抹消した。広島は２０日・巨人戦（東京ド）に敗れ、２年連続のＢクラスが確定。新井監督は同戦後、「今後、今まで以上に若い選手にチャンスが来る」と話していた。シーズンは残り６試合。若鯉たちのアピールに期待がかかる。