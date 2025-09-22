22日、自民党本部で所見発表演説会が行われ、高市早苗候補が「政策を実行に移すための方法」について以下のように語った。【映像】笑顔、笑顔、笑顔…高市氏の所見発表演説「昨日は亡き安倍晋三総理のお誕生日でしたね。安倍総理は、一次政権を短く終えられた後、健康を回復されました。そして、そこで生まれた自信を持って二次政権を始められた時、総理官邸の組み立て方、それから内閣や党の陣立てに心を配られたわけでございま