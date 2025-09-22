乾燥大麻を所持した疑いで逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）が起訴されました。俳優の清水尋也被告は都内の自宅で乾燥大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されました。東京地検はきょう付けで清水被告を麻薬取締法違反の罪で起訴しました。清水被告は逮捕後の取り調べで、「大麻を初めて吸ったのは20歳のころ。アメリカに留学した時に招待されたホームパーティーだった」「日本でも、初めて吸った時の高揚感やリラックス感を