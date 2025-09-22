プロオーケストラがSNSに投稿した「お願い」が、ネット上で大きな注目を集めています。発信したのは「神奈川フィルハーモニー管弦楽団」（神奈川県横浜市）。演奏会中に「ブラボー」の掛け声や拍手のタイミングを間違える観客がいるというもの。同楽団では「必ず指揮者のタクトがおりるまで、ほんの少しだけお待ちいただけますようお願いいたします」と呼びかけています。【写真】「フライング……興醒め」「余韻を味わいたい」