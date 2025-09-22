中国北西部の甘粛省に位置する敦煌懸泉置文化展示センターが9月20日、除幕式を実施し、正式に開館しました。同センターは、国際的な文化遺産の保護とクリエーティブの理念を敦煌に導入し、甘粛省の文化観光産業の持続可能な開発を効果的に促進しています。また、先進的な技術展示方式などを通じて、2000年にわたる宿場駅とシルクロードの郵便駅の歴史を再現しています。敦煌懸泉置文化展示センターは2022年3月に建設を開始し、今年